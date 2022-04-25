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40 минут назад

Девушка из Австралии заработала $100 тысяч на самодельных украшениях

Газета.Ru

Жительница Мельбурна за полгода заработала$100 тыс., решив на карантине делать украшения по урокам из YouTube. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка заработала $100 тысяч на самодельных украшениях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Два года назад из-за переизбытка свободного времени 21-летняя Нина Алстон начала делать украшения и продавать на сайте Depop под брендом The Messy Archive (TMA). После она выставила товары на сайте Etsy и в результате, когда пошли продажи, сделала собственный веб-сайт. Сейчас там представлены изделия из бисера, кольца и серьги с золотым напылением и другие украшения.

"Я начала принимать индивидуальные заказы, а затем разработала собственную упаковку, — объяснила она. — Я была вынуждена сидеть дома, поэтому смогла создать этот бизнес. Не думаю, что без пандемии я бы начала заниматься этим".

По словам австралийки, за первые шесть месяцев продаж на собственном сайте она заработала более $100 тыс. и надеется увидеть эту цифру в 2022 году. "У меня много замечательных влиятельных людей, которые обращаются к нам напрямую с просьбами о подарках и платном сотрудничестве, — говорит Алстон. — Они помогают нам создавать потрясающий контент для наших социальных сетей и веб-сайтов".

За аккаунтами TMA в социальных сетях следят стилисты Оливии Родриго, Хейли Бибер и Уиллоу Смит.

Вещи,Уиллоу Смит,
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