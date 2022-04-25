Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

В США выставили на продажу "самый одинокий дом в мире"

иещё 1

В США выставили на продажу "самый одинокий дом в мире", пишет New York Post. Постройка находится на маленьком острове, окруженным водой. Цена недвижимости - $400 тысяч.

В США выставили на продажу "самый одинокий дом в мире"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам владельца, внутри дома только одна спальня и довольно маленькое крыльцо, зато из окон открывается прекрасный вид на море. Кроме того, будущему владельцу придется смириться с отсутствием ванной комнаты.

В описании к дому говорится, что он был построен в 2009 году в качестве места для выходного дня. В роли соседей на острове выступают тюлени, которые часто выползают на сушу погреться. Потенциальных покупателей также заверили, что дом укреплен, ему не страшны приливы и подмывания фундамента.

Добраться до жилища можно всего за несколько минут от ближайшей пристани. Ранее в Англии выставили на продажу за полмиллиона долларов черную квартиру, оформленную в стиле "Бэтмена".

Вещи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители