В США выставили на продажу "самый одинокий дом в мире", пишет New York Post. Постройка находится на маленьком острове, окруженным водой. Цена недвижимости - $400 тысяч.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам владельца, внутри дома только одна спальня и довольно маленькое крыльцо, зато из окон открывается прекрасный вид на море. Кроме того, будущему владельцу придется смириться с отсутствием ванной комнаты.

В описании к дому говорится, что он был построен в 2009 году в качестве места для выходного дня. В роли соседей на острове выступают тюлени, которые часто выползают на сушу погреться. Потенциальных покупателей также заверили, что дом укреплен, ему не страшны приливы и подмывания фундамента.