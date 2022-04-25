Забытая в 1988 году бочка виски ушла с молотка за $1,3 млн

Бочка шотландского виски, забытая ее владельцем на 30 лет, ушла с молотка за рекордные £1,01 млн ($1,28 млн). Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, речь идет о виски Macallan, произведенном в 1988 году и проданном покупателю из США во время онлайн-торгов.

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Предыдущий владелец, купивший 374-литровую бочку односолодового виски почти 34 года назад, оставил ее выдерживаться на самом предприятии на высокогорье Шотландии. О сделанном когда-то приобретении владелец вспомнил, когда ему позвонили сотрудники Macallan, сообщив, что его бочка до сих пор у них.

Как уточняет Би-би-си, этой бочки хватит для того, чтобы разлить 534 бутылки виски объемом 0,7 литра. Стоимость каждой из них составит £1 907, что также станет рекордом.

"Найти бочку этого возраста, качества и размера само по себе достижение, и оно становится еще больше, учитывая, что жидкость была разлита на Macallan, что и было видно по величине внимания со всего мира, которое привлекла эта бочка",

- сообщил Дэниел Милн, управляющий директор специализированного аукционного сайта Whisky Hammer, который провел торги 24 апреля.