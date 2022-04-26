В Азовском музее изучают загадочный старинный амулет

Необычный и загадочный амулет из Азака, созданный в XIV cтолетии, исследует и расшифровывают в Азовском музее-заповеднике, об этом пишет газета «Молот».

Фото: Don24.ru Don24.ru

Раритетный предмет позволяет ближе познакомиться с культурой суфизма – мистического и малоизвестного широкой российской аудитории направления в исламе. Узнать о том, что означают нанесенные на этот экспонат знаки, не так давно можно было на лекции в Азовском музее-заповеднике. А также онлайн-трансляцию, посвященную этому интригующему предмету, 28 апреля можно будет посмотреть на портале Культура.РФ. Трансляция начнется в 16.00.

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«Молот» попросил научного сотрудника Азовского музея-заповедника, археолога Никиту Юдина рассказать о наиболее примечательных особенностях экспоната.

Стоит отметить и то, что формат лектория в музее возродили с начала этого года. А целью стала популяризация музея и научных изысканий его сотрудников, стремление привить интерес к истории Азова и Приазовья горожанам и гостям города.

«Но пока мы делаем только первые шаги, смотрим, востребован ли такой формат. В дальнейшем лекции могут стать и дистанционными, а также мы рассматриваем возможность организовывать их не только по пятницам, но и в выходные дни»,

– рассказали «Молоту» в музее.

Квадрат, вписанный в окружность

Амулет обнаружили в Азове больше 40 лет назад.

«Предмет нашли не во время археологических раскопок, а при земляных работах на окраине города, – поясняет Никита Юдин. – Кто-то из рабочих увидел в земле нечто необычное и старое, принес в музей. Для специалиста не подлежит сомнению то, что этот предмет не новодел и не подделка».

Азовский амулет был изготовлен в XIV веке. Его ценность как раз в возрасте: настолько ранних подобных предметов на территории как минимум Восточной Европы еще никогда не обнаруживалось. Схожие изделия относятся к более позднему времени – к XV–XVIII векам.

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Оберег представляет собой медный диск примерно 5,5 см в диаметре с частицей своего рода ушка, из чего понятно, что предмет, скорее всего, носили на шее на цепочке или шнурке. Обе стороны диска средневековый мастер отполировал, а затем по металлу были вырезаны всевозможные изображения, надписи и символы.

«У амулета есть условно лицевая и обратная стороны, – говорит Никита Юдин. – На лицевой видны парные изображения двух фигур – мужчины (слева) и женщины, которые стоят, взявшись за руки. А над ними – крупное выразительное лицо и две группы надписей слева и справа. На обороте же мы видим квадрат, вписанный в окружность. Рядом с каждой из четырех сторон квадрата нанесена одна и та же надпись, она переводится с арабского как «Всевышний есть теплейший». Квадрат разлинован на клеточки, и в каждую из них вписаны символы, которые выполнены уже на другом языке, персидском, и представляют собой набор цифр».

Шифр ещё предстоит разгадать

Послание, заложенное автором амулета, расшифровано на 65%, но в общих чертах смысл уже угадывается.

«Согласно концепции, которой придерживались представители суфизма (мистического направления в исламе), изображение круга, квадрата и символов в квадрате – это модель мира. Четыре стороны квадрата подразумевали четыре стороны света, а окружность – всеобъемлющий мир, в центре которого и находился владелец амулета. Цифры же в квадрате – как раз некий шифр, – объясняет сотрудник музея. – Схожие предметы были в ходу в Иране, но в более позднее время. Их могли носить и мужчины, и женщины. Наш амулет мог быть неким заговором на счастливый брак, однако известно и о том, что, когда мужчина отправлялся на войну, женщина порой носила подобное изделие как охраняющий его символ, оберег».

В изучении амулета, а также еще нескольких находок Азовскому музею помогают представители факультета исламских ремесел Тебризского университета исламского искусства (Иран): между музеем и факультетом в 2020 году был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

«О первичной интерпретации символов на амулете уже написана статья для иранского издания. Надеемся, ее опубликуют в этом году»,