Nike выпустила виртуальные кроссовки для пользователей метавселенной

Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike рассказал о выпуске виртуальных кроссовок Cryptokicks, сделанных для аватаров пользователей метавселенных.

Кроссовки выполнены в восьми различных расцветках, соответствующих внешнему виду и дизайну аватаров в метавселенных. Кроссовки разработаны в соавторстве со студией RTFKT Studios, которую Nike приобрёл специально для выпуска одежды и аксессуаров для виртуальной вселенной.