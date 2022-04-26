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2 часа назад

Nike выпустила виртуальные кроссовки для пользователей метавселенной

Ferra.ru

Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike рассказал о выпуске виртуальных кроссовок Cryptokicks, сделанных для аватаров пользователей метавселенных.

Nike выпустила виртуальные кроссовки для пользователей метавселенной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кроссовки выполнены в восьми различных расцветках, соответствующих внешнему виду и дизайну аватаров в метавселенных. Кроссовки разработаны в соавторстве со студией RTFKT Studios, которую Nike приобрёл специально для выпуска одежды и аксессуаров для виртуальной вселенной.

Но получить кроссовки смогут только владельцы специальных NFT-токенов Mnlth, которые Nike рассылал отдельным пользователям.

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