Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Столетие СССР на 1 песо с портретом Ленина

Numizmatik.ru

Куба недавно выпустила памятную монету, посвященную столетию образования СССР. Примечательно, что на оборотной стороне монеты практически повторяется портрет В.И. Ленина, размещенный на коллекционном 1 песо 1977 года, выпущенном на Кубе к 60-летию Октябрьской революции. Куба традиционно чествует вождей революции на своих памятных монетах. Выпущено много обиходных песо с Че Геварой, который стал национальным героям ряда социалистических стран.

Как выглядит кубинская монета, посвященная Ленину и СССР
Фото: numizmatik.runumizmatik.ru

На реверсе 1 кубинского песо находится обращенный влево профиль Ленина около его инициалов и фамилии. В левой части оборотной стороны указана дата основания СССР, справа приводится год чеканки. Название Советского Союза продублировано на испанском и русском языках.

numizmatik.ru

Герб Кубы около названия республики, двух звезд и номинальной стоимости монеты размещен на аверсе 1 песо.

numizmatik.ru

Некоторые важные параметры технической спецификации 1 кубинского песо с профилем Ленина, посвященного 100-летию образования Советского Союза

Состав - CuNi;размер - 29.9 мм;масса - 11.3 гр.;гурт - ребристый.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители