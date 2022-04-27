Как выглядит кубинская монета, посвященная Ленину и СССР

Куба недавно выпустила памятную монету, посвященную столетию образования СССР. Примечательно, что на оборотной стороне монеты практически повторяется портрет В.И. Ленина, размещенный на коллекционном 1 песо 1977 года, выпущенном на Кубе к 60-летию Октябрьской революции. Куба традиционно чествует вождей революции на своих памятных монетах. Выпущено много обиходных песо с Че Геварой, который стал национальным героям ряда социалистических стран.