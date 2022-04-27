Как выглядит кубинская монета, посвященная Ленину и СССР

Куба недавно выпустила памятную монету, посвященную столетию образования СССР. Примечательно, что на оборотной стороне монеты практически повторяется портрет В.И. Ленина, размещенный на коллекционном 1 песо 1977 года, выпущенном на Кубе к 60-летию Октябрьской революции. Куба традиционно чествует вождей революции на своих памятных монетах. Выпущено много обиходных песо с Че Геварой, который стал национальным героям ряда социалистических стран.
На реверсе 1 кубинского песо находится обращенный влево профиль Ленина около его инициалов и фамилии. В левой части оборотной стороны указана дата основания СССР, справа приводится год чеканки. Название Советского Союза продублировано на испанском и русском языках.
Герб Кубы около названия республики, двух звезд и номинальной стоимости монеты размещен на аверсе 1 песо.
Некоторые важные параметры технической спецификации 1 кубинского песо с профилем Ленина, посвященного 100-летию образования Советского Союза
Состав - CuNi;размер - 29.9 мм;масса - 11.3 гр.;гурт - ребристый.