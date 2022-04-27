На аукционе выставили провисевшую 40 лет в Белом доме картину

Картину американского и немецкого художника Эмануэля Лойце (1816-1868) "Вашингтон переправляется через Делавэр" (1851), которая на протяжении 40 лет украшала приемную Западного крыла Белого дома, выставили на торги, намеченные на 12 мая. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на аукционный дом Christie's.

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Организаторы аукциона полагают, что полотно будет продано за $15-20 млн.

"Картина "Вашингтон переправляется через Делавэр" - культурный феномен, отсылки к которому встречаются повсюду, в том числе в журнале The New Yorker и в мультсериале "Симпсоны". Это культовое полотно будет представлено на аукционе Christie's 20th Century Evening Sale в мае и даст потенциальным покупателям возможность вблизи посмотреть на изображение события, которое определило судьбу Америки",

- отмечается на сайте Christie's.

Лойце написал три картины, посвященные переправе генерала Джорджа Вашингтона, который впоследствии станет первым президентом США, на лодках с солдатами через покрытую льдом реку Делавэр - переломному событию в ходе американской войны за независимость. Эти действия, предпринятые в ночь с 25 на 26 декабря 1776 года, позволили его войскам одержать победу над частями британской армии в Трентоне.

Первый вариант картины находился в Бременской картинной галерее и был уничтожен в ходе бомбардировки Бремена в 1942 году. Вторая полноразмерная версия (378,5 см на 647,7 см) с 1897 года выставляется в нью-йоркском Метрополитен-музее. Третий вариант - уменьшенная копия картины - принадлежит частному коллекционеру, который предоставил ее во временное пользование Белому дому в 1979 году, а теперь решил продать.