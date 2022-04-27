Стало известно об опасностях использования старых смартфонов

В сети появилась памятка, ориентированная на владельцев старых смартфона. В ней, в том числе, можно найти полезные советы.

По словам экспертов, стоит быть очень внимательным при покупке подобных девайсов. Все дело в том, что покупая не самую новую модель, очень легко попасть в ситуацию, когда ваш гаджет очень скоро останется без обновлений.

Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением <...> Даже если вы узнали, что Apple перестала выпускать вашу модель, вы все равно сможете ее обновлять без всяких проблем. Роскачество

Последнее касается именно что смартфонов яблочной корпорации, так как именно её смартфоны могут похвастаться одной из самых длительных поддержек на рынке.