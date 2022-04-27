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2 часа назад

Рыбак на Ставрополье обнаружил ископаемый бивень

ТАСС

Фрагмент ископаемого бивня слонообразного животного обнаружил рыбак в Изобильненском округе Ставрополья. Ученые предполагают, что бивень принадлежит одному из подвидов южного слона, сообщили в администрации Ставропольского государственного музея-заповедника.

Рыбак на Ставрополье обнаружил ископаемый бивень
Фото: PxherePxhere

"В окрестностях станицы Каменнобродской (Изобильненский округ) рыбак Сергей Пантера обнаружил фрагмент бивня слонообразного животного в отложениях реки Егорлык. <…> Предварительно по степени закрученности бивня ученые установили, что фрагмент принадлежит одному из подвидов южного слона (Archidiskodon meridionalis)", - сообщается на сайте музея.

После обнаружения бивня на место выехала команда специалистов отдела природы и отдела археологии Ставропольского государственного музея-заповедника. С помощью специальных инструментов они извлекли фрагмент бивня длиной 130 мм из породы и транспортировали его в музей.

"Сохранность у бивня очень плохая, находка рассыпается и почти полностью разрушена. Если бы специалисты не извлекли бивень, то через некоторое время под воздействием солнечного излучения, дождя и ветра фрагмент окончательно разрушился бы", - говорится в сообщении.

Специалисты музея провели фотофиксацию ископаемого бивня и сделали необходимые промеры, чтобы установить систематическое положение слонообразного животного. По предварительной версии, бивень смыло из первичного места захоронения во время весеннего половодья. Поэтому ученые предполагают, что дальнейшие палеонтологические работы в месте находки бивня бесполезны.

В Ставрополе находятся два из пяти существующих в мире скелета южных слонов, первый из которых был обнаружен на территории края в 1960 году. В 2008 году в крае появился брендинговый проект "Ставрополье - родина слонов".

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