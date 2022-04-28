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3 часа назад

Самый большой голубой бриллиант ушел тайному покупателю

Газета.Ruиещё 4

Самый большой в мире голубой бриллиант, продавшийся на аукционах, ушел за 450 925 000 гонконгских долларов, или $57,5 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby's.

Самый большой голубой бриллиант ушел тайному покупателю
Фото: Sotheby's/De Beers/DiacoreSotheby's/De Beers/Diacore

В Гонконге с торгов ушел массивный драгоценный камень ступенчатой огранки в 15,10 карата. Ему дали название De Beers Cullinan Blue.

Торги за этот лот длились восемь минут между четырьмя покупателями. В итоге его приобрел анонимный покупатель по телефону.

Редкий алмаз был найден на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году.

Геммологический институт Америки (GIA) классифицировал его как "фантазийно-ярко-синий". Это высшая цветовая оценка, которая была присвоена не более чем 1% всех известных голубых бриллиантов мира.

Геологи оценили его как "исключительно редкий".

Только пять бриллиантов такого цвета превышают вес в 10 каратов. Появление этого драгоценного камня в 15 карат — знаковое событие. Ранее аналитик Голан предупредил о перебоях с алмазами в случае санкций США.

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