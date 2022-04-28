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5 часов назад

Звучащую в "Волшебнике страны Оз" скрипку планируют продать за £14 млн

Газета.Ru

300-летняя скрипка, которая использовалась для записи главного трека Over The Rainbow, исполненного Джуди Гарленд в мюзикле "Волшебник страны Оз", может быть продана за £14 млн (около 1,2 млрд рублей), это станет новым мировым аукционным рекордом для скрипки, сообщает Daily Mail.

Скрипку из «Волшебника страны Оз» хотят продать за 1,2 млрд руб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инструмент был изготовлен в 1714 году Антонио Страдивари. Он может стать самым дорогим в мире, предыдущий рекорд по стоимости скрипки был установлен в 2013 году — тогда за £10 млн была продана скрипка Vieuxtemps работы Джузеппе Гварнери.

Скрипку выставили на продажу в нью-йоркском аукционном доме Tarisio, специализирующемся на струнных инструментах. По словам директора Tarisio Карлоса Томе, "такой скрипки не было на аукционах уже несколько десятилетий".

Более 40 лет ею владел скрипач Тоша Зайдель, написавший музыку к нескольким голливудским фильмам. После его смерти скрипка оказалась у ряда музыкантов в частных коллекциях. Песня Over the Rainbow принесла "Волшебнику страны Оз" премию "Оскар" за лучший саундтрек.

Ранее сообщалось, что 12 скрипок Страдивари общей стоимостью £146 млн ($200 млн) были собраны вместе для того, чтобы записать "самый дорогой альбом в истории".

Вещи,Джуди Гарленд,Антонио Страдивари,
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