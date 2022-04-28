В Альпах найден зуб крупнейшего в истории существа

Палеонтологи описали фрагменты окаменелостей, принадлежавших трем ранее неизвестным видам гигантских ихтиозавров, которые, возможно, входили в число крупнейших из когда-либо живших на Земле животных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.

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Окаменелый зуба ихтиозавра с корнем шириной 6 см настолько велик, что, возможно, потребует пересмотра оценок максимальных размеров этих вымерших морских рептилий. Находка сделана более 30 лет назад в верхнетриасовых морских отложениях Швейцарских Альп, которые до тектонического поднятия покоились на мелководье среди какого-то аналога Средиземного моря 200 млн лет назад. Ихтиозавры размером с кита лишь изредка заплывали из открытого моря в эти воды на кормежку.

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Теперь это все — формация Кёссен, находящаяся на высоте 2800 м над уровнем моря. Ихтиозавры считаются весьма грозными морскими хищниками, искусными охотниками и пловцами, покорившими почти все водные пространства земного шара во время своего расцвета в позднем триасовом и раннем юрском периодах, их тела принимали огромное множество форм, среди них находились зубастые и беззубые виды, и некоторые при этом оказывались размером с небольшую морскую свинку, а другие превосходили нынешних кашалотов.

Гигантский черный зуб и набор позвонков и ребер из Швейцарских Альп заинтересовали Мартина Сандера из Боннского университета в Германии, и он вместе со своим коллегой Хайнцем Фуррером из швейцарского Цюрихского университета заново изучил давние находки, сочтя, что эти фрагменты принадлежали крупнейшим ихтиозаврам. Хотя у палеонтологов пока имеется лишь нижняя часть зуба, они заключили, что крупные корни, как правило, свидетельствуют о большой величине всего зуба, а значит, и о большом росте всего владельца. Исходя из фрагментов позвонков и ребер, можно предположить, что длина рептилии составляла около 20 м.