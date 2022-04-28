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4 часа назад

В Сингапуре на 3D-принтере напечатали скамейку из стекла

Мир24

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) усовершенствовали методику 3D-печати. Они предложили использовать для изготовления изделий переработанное стекло, сообщает Building Engineering.

В Сингапуре на 3D-принтере напечатали скамейку из стекла
Фото: Мир24Мир24

Известно, что стекло – один из наименее перерабатываемых видов отходов. Между тем его можно переработать почти на 100% без снижения качества материала.

Сингапурские ученые исследовали потенциал стекла для повторного применения. Они заключили, что, поскольку стекло состоит из диоксида кремния, его можно использовать как альтернативу песку, нехватка которого в мире становится все более явной.

Группа разработала экспериментальную бетонную смесь из переработанного стекла, коммерческих цементных продуктов, воды и специальных добавок для 3D-печати. Из этого материала они смогли напечатать на 3D-принтере L-образную скамью высотой 40 сантиметров.

Результаты показали, что бетонная смесь оказалась достаточно жидкой, чтобы ее можно было использовать в принтере. Кроме того, напечатанный бетон не деформировался и не разрушался до отверждения.

Прочность изделия соответствовала промышленным стандартам. Также важно, что материал не впитывает воду, поскольку стекло обладает естественной гидрофобностью.

«Стекло на 70% состоит из диоксида кремния. Мы, по сути, возвращаем кремнезем для повторного использования в качестве песка в нашей бетонной смеси для 3D-печати», – пояснил ведущий автор статьи профессор Тан Мин Джен.

Переработка стекла открывает новые возможности для утилизации отходов и будет способствовать более экологичному строительству. Ранее сообщалось, что в США на 3D-принтере напечатали целый дом. На возведение фундамента и стен ушло всего 12 часов.

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