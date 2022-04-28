Почему монеты CCCH стоят дорого и как на них зарабатывают

Многие придерживаются мнения, что старинные монеты имеют высокую ценность благодаря металлу, из которого они были выплавлены. Мнение, что в те времена он был каким-то особенным и сейчас такого не достать - не совсем обоснованное. Ведь монеты даже времен РСФСР были отлиты из меди или серебра, что и сейчас особо большой ценности не представляет. Да, действительно были несколько выпусков золотых монет. Ими были червонцы, отливали их для торговли с зарубежными странами в 1923 году и с 1975 по 1982 гг. И сейчас такие червонцы, конечно, стоят на порядок дороже других, и не только потому, что сделаны из золота, но и потому, что выпущены были в небольшом количестве.

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Кто вообще покупает монеты? Это поможет разобраться и с тем, почему они так ценятся в современном мире. Самый большой интерес к монетам проявляют коллекционеры, нумизматы. Именно они и формируют стоимость монет, создавая спрос на определенные из них. Дело в том, что коллекционеры, как правило, стремятся собрать так называемую "погодовку" - это монеты, выпущенные монетными двора СССР, регулярного чекана по годам выпуска. То есть коллекционер желает иметь в своем "арсенале" монеты всех номиналов и всех годов по одной штуке.

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Тут мы и подобрались к основному - в чем же главная ценность старых монет? Ведь далеко не любая из них будет стоит больших денег. Главное в монете не столько материал, металл из которого она сделана, сколько тот факт, в каком количестве ее партия была выпущена. Иными словами, чем труднее достать монету, тем выше ее цена - все просто. А многие из них были выпущены, как мы уже отметили выше, в довольно маленьких объемах, и на всех желающих ими обзавестись, их не хватает. Потому многие и стремятся выкупить их за бОльшую цену.