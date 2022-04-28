Как в разных регионах России называли самовар

Самовар принято считать чисто русским изобретением. Однако справедливости ради надо отметить: такие приборы были известны издревле в разных странах.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Еще древние люди, чтобы согреть воду, бросали в емкость раскаленный камень. Позже в Древнем Риме появилась конструкция аутепса — высокий кувшин с жаровней внутри. А в Древнем Китае для приготовления чая использовали глубокую чашу со встроенной трубой и поддувалом — «Хо-Го».

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Однако в итоге именно русское слово «самовар» прижилось в большинстве языков для определения прибора для кипячения воды и приготовления чая. Например, у англичан, французов, испанцев и итальянцев это samovar, а у турок semaver.

А вот русских названий самовара раньше было несколько. Так в Ярославле это был «самогар», в Курске — «самокипец», а на Вятке — «самогрей».

Родиной самовара в России традиционно считается Тула, где в 1778 году братья Лисицины изготовили свой первый самовар на металлургическом и латунном заводе своего отца.

Однако еще до этого, в 1740 году, на екатеринбургской таможне в числе реквизированных товаров значился «самовар медный, луженый, весом 16 фунтов» работы Иргинского завода.

Первые самовары были жаровыми (состояли из трубы и жаровни). Для нагрева воды в них использовались любые горючие материалы: уголь, дерево, шишки.

Сначала самовары делали из меди, но такие нагреватели быстро выходили из строя, ведь частенько для блеска их натирали кирпичом. Поэтому позднее мастера переключились на латунь, мельхиор и томпак.

И раньше, и сейчас самовары отличаются формой тела, ручек и кранов. Самые простые — в виде «банки». Также бывают самовары — «шары», «вазы», «яйца», «рюмки». Например, «рюмка» — это самовар, зауженный книзу.

Чаще всего самовары делают объемом от трех до восьми литров. Но бывают и самовары на один стакан — их называют «эгоист». Известно, например, что детям императора Николая II в 1909 году тульские мастера изготовили пять самоваров объемом один стакан.

Есть даже самовар на три капли — его можно увидеть в Тульском музее самоваров. А самый большой действующий самовар в мире изготовили в Перми, которая, кстати, наравне с Тулой и Игрой претендует на звание родины самовара. Он вмещает 555 литров воды, а напиться из него чая могут сразу 2220 человек.

«Самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастьях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических», — писал русский классик Федор Михайлович Достоевский в романе «Подросток».