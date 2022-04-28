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55 минут назад

Женщина нашла обручальное кольцо умершего мужа, потерянное 35 лет назад

Газета.Ru

Жительница Англии случайно нашла обручальное кольцо умершего мужа, которое тот потерял 35 лет назад, пишет "Би-би-си". Работая в саду, он не заметил, как изделие слетело с его пальца.

Женщина спустя 35 лет нашла обручальное кольцо покойного мужа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала 90-летняя Энн Кендрик, она нашла кольцо, когда разгребала листву под яблоней в своем саду. Сначала женщина решила, что это обычный кусок металла, но, рассмотрев деталь, поняла, какая памятная реликвия попала к ней в руки. Ее муж Питер, скончавшийся 22 года назад, потерял то самое кольцо в 1987 году и не смог найти его.

"Это не было похоже на кольцо, скорее, на грязный и погнутый кусок металла. Когда я рассказала об этом другу, я начала задыхаться от волнения,"

— вспоминает Энн.

Британка добавила, что планирует отреставрировать кольцо и носить его как ожерелье в память о своем супруге.

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