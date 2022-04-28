Женщина спустя 35 лет нашла обручальное кольцо покойного мужа

Жительница Англии случайно нашла обручальное кольцо умершего мужа, которое тот потерял 35 лет назад, пишет "Би-би-си". Работая в саду, он не заметил, как изделие слетело с его пальца.

Как рассказала 90-летняя Энн Кендрик, она нашла кольцо, когда разгребала листву под яблоней в своем саду. Сначала женщина решила, что это обычный кусок металла, но, рассмотрев деталь, поняла, какая памятная реликвия попала к ней в руки. Ее муж Питер, скончавшийся 22 года назад, потерял то самое кольцо в 1987 году и не смог найти его.