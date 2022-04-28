Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила сумку в стиле 90-х

KFC представили сумку-багет из красной кожи с изображением основателя компании, полковника Сандерса, и подвесками в виде первых букв названия сети. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись модным в 90-е фасоном сумок, которую популяризовали крупные модные Дома. Сообщается, что, благодаря своей форме, аксессуар позволит вместить в себя продолговатые сэндвичи, а специальный изоляционный слой сохранит роллы теплыми.