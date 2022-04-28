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1 час назад

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила сумку в стиле 90-х

Газета.Ru

Крупнейший производитель фастфуда KFC выпустил сумку в стиле девяностых. Соответствующая информация появилась в онлайн-магазине сети ресторанов быстрого питания.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила сумку в стиле 90-х
Фото: KFCKFC
kfcshop.co.uk

KFC представили сумку-багет из красной кожи с изображением основателя компании, полковника Сандерса, и подвесками в виде первых букв названия сети. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись модным в 90-е фасоном сумок, которую популяризовали крупные модные Дома. Сообщается, что, благодаря своей форме, аксессуар позволит вместить в себя продолговатые сэндвичи, а специальный изоляционный слой сохранит роллы теплыми.

Сумка продается за 198 фунтов стерлингов (17 879 руб.). Отмечается, что прибыль от продажи пойдет в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что KFC отказался от инвестиций в развитие сети ресторанов в России.

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