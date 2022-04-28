Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила сумку в стиле 90-х

Крупнейший производитель фастфуда KFC выпустил сумку в стиле девяностых. Соответствующая информация появилась в онлайн-магазине сети ресторанов быстрого питания.
KFC представили сумку-багет из красной кожи с изображением основателя компании, полковника Сандерса, и подвесками в виде первых букв названия сети. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись модным в 90-е фасоном сумок, которую популяризовали крупные модные Дома. Сообщается, что, благодаря своей форме, аксессуар позволит вместить в себя продолговатые сэндвичи, а специальный изоляционный слой сохранит роллы теплыми.
Сумка продается за 198 фунтов стерлингов (17 879 руб.). Отмечается, что прибыль от продажи пойдет в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.
Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что KFC отказался от инвестиций в развитие сети ресторанов в России.