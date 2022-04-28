IKEA создала «фрикадельки» из земли, глины и семян

Известный своими мясными фрикадельками шведский производитель товаров для дома IKEA и датское отделение Фонда дикой природы (WWF) создали альтернативные «фрикадельки». Они не предназначены для еды, а помогают озеленению пространств. Об этом сообщает Hypebae.

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IKEA

Шарикообразный комочек назвали seedball («шарик из семян») по аналогии с meatball («фрикаделька»). Шарики для озеленения сделаны из почвы, глины и семян диких растений. Их можно посадить, поливать и вырастить куколь посевной, ромашку или мак «Сидболы» нужно не забыть полить при высадке.

Этот проект стал частью крупной инициативы организации «Дикие сады Дании», которая призвана просветить общества о вымирании дикой природы и вдохновить садоводов на возвращение "дикости датской природе".

«Нам было важно запустить кампанию, которая начнет разговор о биоразнообразии, а также даст возможность людям принять участие в борьбе за дикую природу», — говорится в заявлении главы датского отделения IKEA Кристиана Муро.