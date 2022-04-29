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59 минут назад

Создана имитирующие настоящие страницы электронная книга

Lenta.ru

Компания E Ink показала концепт электронной книги Gallery 3 с гибким дисплеем. Об этом сообщает издание The Verge.

Создана имитирующие настоящие страницы электронная книга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Gallery 3 имеет восьмидюймовый гибкий экран на основе электронных чернил. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычная книга. Для того, чтобы открыть следующую страницу, нужно закрыть и открыть девайс — таким образом, гаджет имитирует бумажные страницы, которые нужно переворачивать. Также пользователь может просто коснуться экрана для открытия новой страницы.

Электронная книга может показывать цветные изображения: для этого на обычный экран E Ink наложен цветовой фильтр, содержащий красный, зеленый и синий пигменты. Устройство может отображать более 50 тысяч цветов с разрешением 300 dpi. Скорость обновления страницы составляет около полутора секунд. Стоимость Gallery 3 и сроки появления гаджета в продажу не сообщаются.

«Учитывая, положительное влияние электронных чернил на зрение, отличную работу в условиях солнечного света и потрясающую автономность, планшет с электронными чернилами теоретически может стать идеалом, если технология обновления страницы будет достаточно быстрой», — описали новый девайс журналисты издания.

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