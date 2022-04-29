Ленинские сани: история уникального Rolls-Royce

Некоторые бренды, под которыми на современный рынок выпускаются автомобили, имеют многолетнюю историю. К числу таких относится и Rolls-Royce. В его линейке было представлено много моделей, но одна сумела запомниться даже в Советском Союзе. Этот транспорт перевозил самого важного человека страны.

Фото: car.ru car.ru

Государственный исторический музей-заповедник “Горки Ленинские” включает много интересных экспонатов. Среди них есть единственный в мире Rolls-Royce Silver Ghost, который имеет полугусеничную основу. Еще одна особенность - на ней передвигался Владимир Ильич Ленин. В заводском исполнении данный автомобиль имел привычную компоновку. Его приобрели специально для Ленина в 1922 году в Англии.

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Машина была доставлена из Англии в Петроград. Сразу после транспортировки ее пригнали на Путиловский завод. Там роскошное транспортное средство известной марки было подвергнуто необычному тюнингу. Колеса на задней оси специалисты решили заменить на гусеницы, а в передней части предусмотрели лыжи. Сам автомобиль получил дополнительное оборудование. К примеру, в салоне предусмотрели печку, так как в зимнее время температура могла доходить до -40 градусов. Как только автомобиль получил полный комплект доработок, его отправили в гараж первого лица государства.

Это транспортное средства находилось в эксплуатации Ленина в последние годы его жизни, когда он отправлялся в Горки и Подмосковье. Но последний выезд машины состоялся уже после смерти вождя, а именно, с 21 на 22 января 1924 года. После вскрытия тела, шофер Ленина на санях повез мозг вождя в Институт изучения мозга. На обратном пути транспортное средство доставляло цинковый гроб. Данный автомобиль все еще находится в Горках. Машина запомнилась не только тем, что оснащалась гусеницами. Автосани были привычным делом тех времен, но, как правило, их изготавливали на основе более простых моделей - Ford или Packard. Rolls-Royce в такой роли оказался уникальным предметом.

Вживую этот автомобиль выглядит более внушительно. Длина его кузова составляет 6 с лишним метров, а высота и ширина 2.1 и 2.3 метра. Вес транспортного средства с траками достигает 3000 кг. За движение огромной машины отвечает карбюраторный 6-цилиндровый силовой агрегат, производительность которого составляет 75 л.с. В документации указано, что максимальная скорость ограничивается 60 км/час. На деле машина была способна разгоняться и до 80 км/час.

Есть данные даже по расходу топлива - мотор потребляет, в среднем, 38 литров бензина на 100 км в пути. На данный момент транспортное средство с уникальным оформлением не на ходу. Ранее автомобиль обслуживали специалисты производственной площадки ЗиЛ и “Гараж особого назначения”. Уже с середины 2000 годов машина стоит без движения. В силу возраста она требует тщательной проверки и замены большого количества деталей в конструкции.