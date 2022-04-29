Алмаз необычной формы добыли в России

На месторождении имени Ломоносова в Архангельской области добыли алмаз весом 92,34 карата. У камня достаточно необычная форма: он представляет собой сросток-облако, сообщается в группе российского алмазодобывающего предприятия «Севералмаз» во «ВКонтакте».

Инженер-минералог Олег Бойко уточнил, что найденный кристалл уникален, поскольку упоминаний о таком околоювелирном качестве в научной литературе еще не встречалось.

Специалист добавил, что алмаз в форме облака стал вторым в рейтинге крупных находок месторождения имени Ломоносова. Самым крупным добытым там алмазом считается кристалл в 106,6 карата.