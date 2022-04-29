В Швейцарии найден загадочный горшок с монетами времен Римской империи

Археолог-любитель из Швейцарии нашел глиняный горшок, до краев наполненный римскими монетами, датируемыми IV веком н.э. Монет в горшке 1290 штук, это один из самый увесистых кладов такого рода, правда, монеты не отличаются разнообразием и высокой ценой. Внутри горшка найден также странный и необъяснимый разделитель — кусок воловьей кожи, который пока ставит археологов в тупик, пишет издание Live Science.

Фото: Archaologie Baselland Archaologie Baselland

«Этот кусок кожи явно использовался для разделения, — заявил Рето Марти, глава археологического отдела кантона Базель-Ландшафт в северной Швейцарии, который занимался изучением находки. — Однако почему монеты разделены на две части, мы пока не можем сказать».

Видео дня

Охотник за сокровищами Даниэль Людин, пользуясь металлоискателем, обнаружил горшок с монетами 6 сентября 2021 года в лесистой местности неподалеку от замка Вильденштейн XIII века. Когда металлоискатель стал подавать сигналы, Людин раскопал это место, нашел несколько римских монет и осколков глиняной посуды, однако затем вновь скрыл находку и сообщил о ней местным археологам в Archäologie Baselland, тем самым обеспечив сохранность сопутствующей информации о захоронении. Позже археологи смогли извлечь горшок в составе обширного земляного блока, затем они отсканировали все содержимое с помощью компьютерной томографии, не потревожив отдельных монет. В ходе этого сканирования объект подсвечивается мощным потоком рентгеновских лучей и специальное программное обеспечение строит виртуальное трехмерное изображение изучаемых артефактов. Именно во время сканирования ученые и обнаружили воловью кожу, разделяющую монеты на две отдельные стопки.