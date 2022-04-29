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3 часа назад

Модный дом Dolce&Gabbana создаст цифровые костюмы для группы ABBA

Москва24

Цифровые костюмы для аватаров музыкантов шведского квартета ABBA будут созданы модным домом Dolce&Gabbana, сообщает "Газета.ру".

Dolce&Gabbana создаст цифровые костюмы для группы ABBA
Фото: Фото: AP Photo/Ron FrehmФото: AP Photo/Ron Frehm

Уточняется, что костюмы будут сшиты, после чего оцифрованы специалистами Industrial Light and Magic. Аватары участников ABBA исполнят записанные группой движения.

В прошлом году стало известно, что шведский квартет АВВА организует шоу Abba Voyage, на котором презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва.

Шоу состоится в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления станут голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.

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