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5 часов назад

6 интересных фактов о «Боржоми»

Мира Маркина

«Боржоми» временно приостановила работу в Грузии из-за ситуации в Украине. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IDS Borjomi Georgia. Компания не может получать валютную прибыль из-за санкций и приостановит работу обоих заводов. «Рамблер» делится интересными фактами из история старейшей минеральной воды.

6 интересных фактов о «Боржоми»
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

1. Воду добывают на территории национального парка «Боржоми-Харагаули». Это один из самых больших национальных парков в Европе: его территория составляет 7,6 % от всей территории Грузии.

2. Название «Боржоми» состоит из двух слов: «борж» — «стена крепости» и «оми» — «война». Местные жители использовали горы, из скважин которых добывают воду, как защитные крепости.

3. Раньше воду звали «боржом», а «боржоми» стало более распространенным вариантом только в 1960-х. Кстати, слово «боржоми» не склоняется.

«А боржом?! Сначала подумай, потом говори», — говорит главный герой фильма «Мимино» Валико.

Кадр из фильма «Мимино»

4. Целебные свойства воды известны уже более 1500 лет. Минеральный состав «Боржоми» не менялся с 1830 года.

5. Боржоми пьют при болезнях пищевода, печени, поджелудочной, кишечника, гастрите, язве, диабете и многих других болезнях. Однако минеральную воду нельзя пить в периоды обострения болезней.

6. Цвет бутылки запатентован и имеет собственное название – Georgian Green («грузинский зеленый»).

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