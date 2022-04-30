Бывший глава Disney продаст самый дорогой дом в Калифорнии

Бывший глава компании The Walt Disney Company Майкл Айснер решил избавиться от самого дорогого дома в Калифорнии. Бизнесмен выставил недвижимость в Малибу на продажу за 225 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Фото: Michael Eisner / Globallookpress.com Michael Eisner / Globallookpress.com

В середине 1990-х Айснер приобрел первый участок земли, где сейчас стоит поместье. Дом спроектировал архитектор Роберт Стерн, строительные работы велись до 2020 года. Их завершение стало причиной продажи — по словам агента недвижимости Курта Раппапорта, Айснеру нравится креативный процесс, поэтому сейчас он подыскивает новый проект.

Поместье состоит из девяти отдельных построек — основное здание, несколько гостевых домов и кинотеатр. Всего в особняке 16 спален и 28 ванных комнат, плюс еще две спальни в жилье для смотрителя. Интерьер оформлен в бежевых тонах, с использованием дерева и камня. Снаружи имеются бассейн и коттедж с видом на океан, в который можно попасть только с помощью скального лифта. Раппапорт считает назначенную за поместье цену справедливой, так как из-за особенного местоположения и доступа к пляжу создать копию объекта в настоящее время практически невозможно.