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49 минут назад

Письмо в бутылке нашли через 11 лет после отправления

Lenta.ru

Жительница Багамских островов нашла на пляже письмо в бутылке, отправленное из США в 2011 году. Об этом сообщает UPI.

Письмо в бутылке нашли через 11 лет после отправления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители Ассоциации родителей, учителей и учеников Центрального школьного округа Брокпорт в штате Нью-Йорк рассказали в социальных сетях, что с ними связалась женщина, проживающая на Багамских островах. Она написала, что обнаружила послание в бутылке от одного из учеников школы штата во время прогулки по пляжу.

В Ассоциации подтвердили, что ученики четвертого класса одной из школ написали несколько писем и бросили их в Атлантический океан в 2011 году. Автором найденного женщиной сообщения оказался молодой человек по имени Джаред, который сейчас учится в Университете штата Пенсильвания.

Отправитель письма заявил, что потрясен тем, что его письмо кто-то нашел через столько лет. За это время послание преодолело более полутора тысяч километров.

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