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3 часа назад

Признаки, что ваш телефон заражен вирусами

Ferra.ru

Хотите знать, не взломан ли ваш смартфон? Есть некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание.

Признаки, что ваш телефон заражен вирусами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первым признаком является снижение производительности вашего телефона. Если приложения загружаются слишком долго или происходят случайные сбои, возможно, ваше устройство было взломано. Ещё один признак того, что что-то не так, — слишком быстро разряжающаяся батарея. Поскольку вредоносное ПО работает тайно в фоновом режиме, оно требует питания.

Кроме того, если вы замечаете, что у вас слишком быстро заканчивается интернет-трафик, стоит задуматься, а нет ли на телефоне вируса. Дополнительный признак — вы видите много всплывающих окон. Это значит, что ваш телефон был заражён рекламным ПО. Перегрев смартфона тоже может свидетельствовать о чём-то нехорошем.

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