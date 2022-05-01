Признаки, что ваш телефон заражен вирусами

Хотите знать, не взломан ли ваш смартфон? Есть некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первым признаком является снижение производительности вашего телефона. Если приложения загружаются слишком долго или происходят случайные сбои, возможно, ваше устройство было взломано. Ещё один признак того, что что-то не так, — слишком быстро разряжающаяся батарея. Поскольку вредоносное ПО работает тайно в фоновом режиме, оно требует питания.