Что нельзя по народным поверьям дарить новоселам

Основатель студии дизайна MBDS Мария Боровская рассказали РИА "Недвижимость", что зеркала, часы и колюще-режущие предметы нежелательно дарить новоселам. В России, по народным поверьям, такие вещи могут принести в дом несчастье.

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Боровская рассказала, что сейчас россияне часто дарят зеркала. Этот предмет играет важную роль в интерьере, но существует ряд примет, по которым дарить такой подарок не рекомендуется. По словам дизайнера, подаренные зеркала накапливают в себе плохую энергетику и потом отражают ее на хозяев.

По другим поверьям, зеркало, принесенное в новое жилье чужие люди, может привести к скорому разводу". От подарка в виде настенных часов тоже лучше отказаться. Согласно примете, такой подарок запускает обратный отсчет проживания новоселов в новой квартире.