Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

Дизайнер Боровская рассказала, что нельзя по народным поверьям дарить новоселам

Газета.Ruиещё 1

Основатель студии дизайна MBDS Мария Боровская рассказали РИА "Недвижимость", что зеркала, часы и колюще-режущие предметы нежелательно дарить новоселам. В России, по народным поверьям, такие вещи могут принести в дом несчастье.

Что нельзя по народным поверьям дарить новоселам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боровская рассказала, что сейчас россияне часто дарят зеркала. Этот предмет играет важную роль в интерьере, но существует ряд примет, по которым дарить такой подарок не рекомендуется. По словам дизайнера, подаренные зеркала накапливают в себе плохую энергетику и потом отражают ее на хозяев.

По другим поверьям, зеркало, принесенное в новое жилье чужие люди, может привести к скорому разводу". От подарка в виде настенных часов тоже лучше отказаться. Согласно примете, такой подарок запускает обратный отсчет проживания новоселов в новой квартире.

Еще считается, что стрелки часов могут разорвать дружбу между дарителем и одариваемым. По поверьям, нельзя дарить и колюще-режущие предметы — такие подарки могут привести к ссорам, в том числе с дарителем, рассказала Боровская по ссылкой на преданья.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители