Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
48 минут назад

Ким Кардашьян получила в подарок волосы Мэрилин Монро

Газета.Ruиещё 2

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала обладательницей локона Мэрилин Монро. Ей подарили сувенир в музее Рипли «Хотите верьте — хотите нет» в Орландо, штат Флорида, который она посетила в преддверии Института костюма Met Gala. Об этом сообщает People.

Ким Кардашьян получила в подарок волосы Мэрилин Монро
Фото: gazeta.rugazeta.ru

Ким Кардашьян, которая появилась на мероприятии в знаменитом платье Мэрилин Монро 1962 года, выразила восхищение подарком, назвав его «очень классным» и особенным.

«О боже, я точно проведу с ними какую-нибудь фигню из вуду, чтобы связаться с ней», — пошутила Ким Кардашьян, заключая сотрудников музея в объятия.

Она добавила — также в шутку, — что прядь волос Мэрилин Монро будет проводить с ней каждую ночь и попросила прощения у своего бойфренда Пита Дэвидсона за это.

Как отмечается в сообщении музея Рипли в соцсетях, в дополнение к подарку и платью Мэрилин Монро сотрудники заполнили гримерку Ким Кардашьян на Met Gala предметами, связанными с актрисой и Джоном Кеннеди, чтобы вдохновить ее на воплощение образа кинозвезды.

Ранее сообщалось, что хранители наследия Мэрилин Монро положительно отнеслись к желанию Ким Кардашьян надеть платье актрисы из музея.

Вещи,Пит Дэвидсон,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,Джон Кеннеди,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители