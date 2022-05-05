Ким Кардашьян получила в подарок волосы Мэрилин Монро

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала обладательницей локона Мэрилин Монро. Ей подарили сувенир в музее Рипли «Хотите верьте — хотите нет» в Орландо, штат Флорида, который она посетила в преддверии Института костюма Met Gala. Об этом сообщает People.

Фото: gazeta.ru gazeta.ru

Ким Кардашьян, которая появилась на мероприятии в знаменитом платье Мэрилин Монро 1962 года, выразила восхищение подарком, назвав его «очень классным» и особенным.

«О боже, я точно проведу с ними какую-нибудь фигню из вуду, чтобы связаться с ней», — пошутила Ким Кардашьян, заключая сотрудников музея в объятия.

Она добавила — также в шутку, — что прядь волос Мэрилин Монро будет проводить с ней каждую ночь и попросила прощения у своего бойфренда Пита Дэвидсона за это.

Как отмечается в сообщении музея Рипли в соцсетях, в дополнение к подарку и платью Мэрилин Монро сотрудники заполнили гримерку Ким Кардашьян на Met Gala предметами, связанными с актрисой и Джоном Кеннеди, чтобы вдохновить ее на воплощение образа кинозвезды.