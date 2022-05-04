Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

На Багамах нашли послание в бутылке, отправленное школьником 11 лет назад

Letidor.ru

Послание в бутылке отправил школьник из Нью-Йорка, оно преодолело тысячи километров и было обнаружено во время прогулки местной жительницы вдоль берега на Багамах. Автора письма удалось быстро разыскать, подробности читайте в нашей новости.

На Багамах нашли послание в бутылке, отправленное 11 лет назад
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Бутылка путешествовала по океану 11 лет. Школьники из Нью-Йорка отправили несколько писем в бутылках, но быстро о них забыли. Прибило к берегу только одну, в послании была указана фамилия автора и адрес школы от имени которой оно было отправлено, нашедшая бутылку женщина связалась с руководством образовательного учреждения.

Найденную бутылку планируют отправить в школу, правда на этот раз она не будет путешествовать через океан, сообщает издание United Press International.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители