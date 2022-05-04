На Багамах нашли послание в бутылке, отправленное 11 лет назад

Послание в бутылке отправил школьник из Нью-Йорка, оно преодолело тысячи километров и было обнаружено во время прогулки местной жительницы вдоль берега на Багамах. Автора письма удалось быстро разыскать, подробности читайте в нашей новости.

Бутылка путешествовала по океану 11 лет. Школьники из Нью-Йорка отправили несколько писем в бутылках, но быстро о них забыли. Прибило к берегу только одну, в послании была указана фамилия автора и адрес школы от имени которой оно было отправлено, нашедшая бутылку женщина связалась с руководством образовательного учреждения.