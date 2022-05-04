"Для этого они собирали березовый сок, добавляли туда мед, иногда немного молока и выставляли все это на солнце, чтобы напиток перебродил. Его употребляли как квас или медовуху. Самыми главными компонентами полезности такого напитка являются витамины B1 и B12, а также микробиоты – бактерии, которые заселяют кишечник и помогают организму справиться с последствиями пищевых ограничений в период поста или болезней", — объяснял врач.