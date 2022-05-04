Начался сезон березового сока, а значит россияне поспешат его собирать. Почему он так популярен? Еще наши предки собирали березовый сок и готовили из него слабоалкогольный напиток, чтобы восполнить баланс витаминов во время Великого поста.
"Березовый сок – уникальный продукт, обогащенный витаминами и микроэлементами. С древних времен его пили, чтобы справиться с весенним авитаминозом. Он содержит калий, натрий, магний, кальций, железо и другие микроэлементы. Но ценен не сам по себе березовый сок, а результат его брожения", — рассказывал в интервью корреспонденту "МИР 24" главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.
Еще наши предки собирали березовый сок и готовили из него слабоалкогольный напиток, чтобы восполнить баланс витаминов во время Великого поста.
"Для этого они собирали березовый сок, добавляли туда мед, иногда немного молока и выставляли все это на солнце, чтобы напиток перебродил. Его употребляли как квас или медовуху. Самыми главными компонентами полезности такого напитка являются витамины B1 и B12, а также микробиоты – бактерии, которые заселяют кишечник и помогают организму справиться с последствиями пищевых ограничений в период поста или болезней", — объяснял врач.
Смотрите видео, чтобы точно разобраться в вопросе сбора березового сока.
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