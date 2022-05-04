Футболку Марадоны продали за рекордную сумму

Футболку бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

В этой майке Марадона забил мяч, который получил название «Рука бога», в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. До этого она принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся футболками с аргентинцем после встречи. Сделка стала рекордной для спортивной атрибутики. Имя покупателя не разглашается.

9 мая прошлого года игровую джерси шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму 1,38 миллиона долларов. Майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/1983, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.