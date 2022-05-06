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2 часа назад

Японский производитель игрушек построил крошечный луноход

Naked-Science.ru

Компания Takara Tomy, специализирующая на производстве детских игрушек, разработала мини-луноход, который отправится на Луну. Робот под названием Sora-Q был разработан Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), и его отправят для фотографирования лунной поверхности.

Японский производитель игрушек построил крошечный луноход
Фото: naked-sciencenaked-science

Sora-Q не будет таким продвинутым, как луноходы VIPER NASA или китайский «Юйту-2» , поскольку робот будет весить всего 255 грамм. Sora-Q изготовлен из особого типа алюминия и пластика, специально разработанного для того, чтобы выдерживать суровые лунные температуры.

Sora-Q должен отправиться на естественный спутник Земли на борту посадочного модуля Smart Lander JAXA для исследования Луны, запуск которого пока запланирован на 2023 год.

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