Японский производитель игрушек построил крошечный луноход

Компания Takara Tomy, специализирующая на производстве детских игрушек, разработала мини-луноход, который отправится на Луну. Робот под названием Sora-Q был разработан Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), и его отправят для фотографирования лунной поверхности.

Фото: naked-science naked-science

Sora-Q не будет таким продвинутым, как луноходы VIPER NASA или китайский «Юйту-2» , поскольку робот будет весить всего 255 грамм. Sora-Q изготовлен из особого типа алюминия и пластика, специально разработанного для того, чтобы выдерживать суровые лунные температуры.