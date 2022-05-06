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1 час назад

Эксперты назвали самые популярные в России книги о войне

Говорит Москва

Первое место в рейтинге наиболее скачиваемых произведений в книжном сервисе «ЛитРес» занимает «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

Эксперты назвали самые популярные в России книги о войне
Фото: pixabay.compixabay.com

На втором месте — «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, на третьем — «Бабий яр» Анатолия Кузнецова.

В пятёрку также вошли «Живые и мёртвые» Константина Симонова и «Момент истины» Владимира Богомолова.Среди наиболее востребованных авторов-фронтовиков — Леонид Рабичев, Виктор Астафьев и Борис Васильев.

Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева отметила, что выбор читателей не вполне ожидаем.

«Удивлена отсутствием Александра Твардовского — его поэму «Василий Тёркин» по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев — писатель неочевидный, но мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени», — пояснила она.

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