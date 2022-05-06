Эксперты назвали самые популярные в России книги о войне

«Удивлена отсутствием Александра Твардовского — его поэму «Василий Тёркин» по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев — писатель неочевидный, но мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени», — пояснила она.