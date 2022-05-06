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1 час назад

Водяные смарт-часы для растений создали ученые

АГРОXXI

Группа исследователей под руководством Ренато Лима не первый год работает над созданием оптимальной системы мониторинга засухи и публикует свои отчеты в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Ранее они сообщали о разработке датчика с металлическими электродами, но были проблемы с фиксацией на растениях, что снижало точность данных.

Водяные смарт-часы для растений создали ученые
Фото: агроxxlагроxxl

Растения не могут сказать нам, когда хотят пить. А видимые признаки, такие как сморщивание или потемнение листьев, не появляются до тех пор, пока не будет удалена большая часть воды. Поэтому инновация так актуальна.

Новая система с улучшенным креплением электрода по беспроводной связи передает данные в приложение для смартфона, что позволяет удаленно управлять стрессом от засухи в садах и на полях.

Электроды были изготовлены из двух материалов: никеля, нанесенного узким волнистым узором, и частично обожженной бумаги, покрытой восковой пленкой.

Когда ученые использовали прозрачную клейкую ленту, чтобы прикрепить оба электрода к отделенным листьям сои, электроды на основе никеля работали лучше, производя более сильные сигналы по мере высыхания листьев. Металлические также лучше держались на ветру, что, вероятно, было связано с тонкой волнистой конструкцией металлической пленки, которая позволяла большему количеству ленты соединяться с поверхностью листа.

Ученые протестировали инновацию на живом растении в теплице. Устройство по беспроводной сети передало данные в приложение для смартфона и на веб-сайт, где они были успешно преобразованы в процент содержания потерянной воды с помощью простой и быстрой техники машинного обучения.

По словам исследователей, мониторинг содержания воды на листьях также может косвенно предоставить информацию о воздействии вредителей и токсичных агентов. Они планируют коммерциализировать разработку для открытых садов и полей, когда нужно оптимизировать полив, сэкономить ресурсы и трудочасы.

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