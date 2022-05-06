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2 часа назад

Xiaomi выпустила умную кровать для борьбы с храпом

Секрет Фирмы

Xiaomi представила умную кровать 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro с пятью режимами, среди которых чтение и антихрап. В последнем случае устройство приподнимет спинку на 15 градусов, чтобы максимально открыть дыхательные пути для подачи кислорода. Отмечается, что стоимость кровати составит чуть более 60 000 рублей, а после старта массовых продаж подорожает ещё на 10 000 рублей.

Xiaomi выпустила умную кровать для борьбы с храпом
Фото: секрет фирмысекрет фирмы

Издание GizmoChina пояснило, что обладатель умной кровати сможет выбрать из режимов:

Видео дня
  • чтение;
  • сон и антихрап;
  • просмотр фильмов,
  • релаксация в невесомости для снятия нагрузки с позвоночника и суставов.

Отмечается, что как только устройство распознает храп, спинка головы начнёт медленно подниматься на 15 градусов, открывая дыхательные пути для подачи кислорода в мозг.

«После того как храп прекращается, устройство автоматически возвращается в лежачее состояние мягко, не нарушая вашего сна», — указало издание.

В изготовлении кровати использованы легированная сталь и прочное стекловолокно. Разработчики заявляют, что конструкция имеет пять перегородок и способна выдержать вес до 600 кг. Есть возможность поднимать спинку до 60 градусов.

Изготовитель также указал, что кровать имеет встроенный интеллектуальный датчик, который считывает данные сразу нескольких спящих людей о ритме сердца, частоте дыхания, храпе и движении тела в течение ночи. Датчик также умеет оценивать качество сна.

Для обивки конструкции применили Litchi 8-го поколения. Материал внешне похож на кожу, но обладает повышенной прочностью. Уточняется, что умную кровать можно связать с другими интеллектуальными продуктами, такими как автоматическое выключение света при засыпании и автоматическое открытие штор при пробуждении.

Умную кровать будут продавать на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Стоимость будет начинаться с 6399 юаней (около 62 000 рублей). После выхода в массовую продажу устройство подорожает до 7399 юаней (73 000 рублей).

Ранее Xiaomi представила новую разработку — гнущийся на 360 градусов экран, установленный в смартфоне-прототипе. AMOLED-экран имеет разрешение 2480 на 1860 пикселей. Разработка уже прошла испытания на изгиб — прототип «пережил» около 200 000 складываний.

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