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46 минут назад

Первый компьютер Apple с автографом Стива Джобса выставили на аукцион

Газета.Ruиещё 1

На аукцион выставили первый компьютер Apple I с автографом сооснователя компании Стива Джобса, об этом сообщает новостной портал 9to5Mac. Рукой Джобса на ПК написан серийный номер "01-0050". Кроме того, этот образец ПК также продается вместе с репродукцией оригинального руководства, подписанного сооснователями Apple Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, с надписью "Думай иначе!". Неизвестно, работает ли выставленный на продажу образец, однако он включает в себя оригинальный монитор, клавиатуру Datanetics, современный кассетный интерфейс, блок питания, а также кабели. Отмечается, что эта модель может быть первым персональным компьютером в мире, который продавался в полностью собранном виде. На сегодняшний день такие ПК представляют интерес для коллекционеров – цена работающего устройства может доходить до $700 тыс. Пока торги не стартовали. Начальная ставка для компьютера составляет $250 тыс, однако, по предварительным оценкам, устройство может стоить миллионы долларов. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о мозговых штурмах Стива Джобса во время отпуска.

На аукцион выставлен компьютер Apple с автографом Джобса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Вещи,Стив Возняк,Стив Джобс,Apple,
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