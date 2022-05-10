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1 час назад

Как выглядит бассейн с эффектом твердой воды: видео

Мира Маркина

Пользователь TikTok @araveryanov рассказывает на своем канале о недвижимости и строительстве. Часто автор роликов показывает необычные дизайнерские решения — к примеру, бассейн с эффектом твердой воды. Никакой магии: эффект создается за счет черной отделки бассейна и переливных бортиков из тонированного стекла.

Ролик набрал 13 млн просмотров и 852 тысячи лайков. Мнения подписчиков насчет бассейна разделились. Некоторые посчитали, что выглядит такой дизайн неуютно.

«В таком бассейне не хочется плавать...»;

«А как в нем купаться, ведь там в притык воды, немного уровень поднимится, воды выльется»;

«Бассейн с голубой водой уютнее».

Ранее Рамблер показывал необычный источник, в котором ярким пламенем горит вода.

Вещи,Видео,
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