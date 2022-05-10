Как выглядит бассейн с эффектом твердой воды: видео

Пользователь TikTok @araveryanov рассказывает на своем канале о недвижимости и строительстве. Часто автор роликов показывает необычные дизайнерские решения — к примеру, бассейн с эффектом твердой воды. Никакой магии: эффект создается за счет черной отделки бассейна и переливных бортиков из тонированного стекла.
Ролик набрал 13 млн просмотров и 852 тысячи лайков. Мнения подписчиков насчет бассейна разделились. Некоторые посчитали, что выглядит такой дизайн неуютно.
«В таком бассейне не хочется плавать...»;
«А как в нем купаться, ведь там в притык воды, немного уровень поднимится, воды выльется»;
«Бассейн с голубой водой уютнее».
Ранее Рамблер показывал необычный источник, в котором ярким пламенем горит вода.