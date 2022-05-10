Как выглядит бассейн с эффектом твердой воды: видео

Пользователь TikTok @araveryanov рассказывает на своем канале о недвижимости и строительстве. Часто автор роликов показывает необычные дизайнерские решения — к примеру, бассейн с эффектом твердой воды. Никакой магии: эффект создается за счет черной отделки бассейна и переливных бортиков из тонированного стекла.