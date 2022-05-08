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2 часа назад

Как бананы появились в России

Мира Маркина

Бананы — одни из самых доступных фруктов в России: связка продается за 50-100 руб. в зависимости от региона и веса. Как экзотические фрукты появились в стране и кто их сюда завез? Рассказываем историю бананов в России.

Как бананы появились в России
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бананы пытались выращивать в России еще в 1750-х: сохранились записи садовника Императорского летнего дворца.

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«В саду при здешнем Императорском летнем дворце под смотрением садовника Эклебена созрели плоды обоих Пизангов или Муз бананских <...> Плоды сих растений подношены были неоднократно ея императорскому величеству, и ныне находится еще немало созрелых на стеблях».

Но плоды долгое время не вывозили большими партиями. Плоды было сложно импортировать из Латинской Америки, Африки и Азии, где они произрастали. За неделю, которую они плыли на корабле с континента на континент, бананы портились и чернели.

Первые плоды появились в России в конце XIX века, когда плоды научились провозить в холоде. Правда, позволить себе их могли только очень богатые люди. Желтые плоды были даже более престижными, чем ананасы.

Затем были войны, революции — людям было совсем не до бананов. В 1938 году уже СССР закупил партию желтых плодов для лучших обеденных заведений из Москвы и Киева.

unsplash.com

Поговаривали, что бананы полюбились Сталину. Новую партию плодов закупили уже после Великой Отечественной войны. Бананы выдавали передовикам производства за отличную работу.

В середине 50-х бананы стали привычным продуктом не только для европейской части России, но и для Сибири и Дальнего Востока. Импортировали фрукты из Китая и Вьетнама. Из-за войны во Вьетнаме и ухудшившихся отношений поставки бананов прекратились до 70-х.

В 80-х Брежнев постановил завозить в страну фрукты из Латинской Америки и Африки, а именно Эквадора и Гвинеи. Затем поставлять бананы начала и Колумбия.

После распада СССР бананы сначала стали очень доступными из-за освобождения от таможенных пошлин. Сегодня бананы можно купить практически везде; плоды настолько распространены, что в большинстве супермаркетов значатся под цифрой 1.

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