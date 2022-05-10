В Женеве продается бриллиант размером с мяч для гольфа

В Женеве в рамках распродажи аукционного дома Christie's продается самый большой белый бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион, передает CNN.

Фото: Мир24 Мир24

Бриллиант The Rock имеет грушевидную форму, его вес составляет 228,31 карата. Размер камня – примерно с мяч для гольфа. Ожидается, что он будет продан за сумму до $30 миллиона.

«Это идеально симметричная грушевидная форма и... один из самых редких драгоценных камней, когда-либо продававшихся на аукционе», – рассказал глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт.