Злоключения скрипки Страдивари в России

Что общего между музыкантом Давидом Ойстрахом, сериалом «Визит к Минотавру» и выпускниками военного училища – любителями красивой жизни и больших денег? Всех их так или иначе связала скрипка Антонио Страдивари.

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Предлагаем сегодня вспомнить подробности одной из самых громких краж, раскрытой сыщиками МУРа 25 лет назад.

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Великий Антонио Страдивари прожил 93 года и создал более тысячи смычковых инструментов, которые, как ни один другой, способны проникать в природу звука. В настоящее время скрипки, альты, виолончели, вышедшие из-под рук мастера, более трех столетий поражают мир своим божественным пением. До нашего времени сохранилось 650 инструментов мастера из Кремоны, из которых 450 – скрипки. 11 из них хранятся в столичном Музее музыкальных инструментов им. М.И. Глинки. Наш рассказ о скрипке, которую в дар музею передали родственники Давида Ойстраха. Сам «король скрипачей» получил ее от королевы Бельгии Елизаветы - пламенной поклонницы гениального советского музыканта.

…Ночью 25 мая 1996 года одна из ярких жемчужин музейной экспозиции была похищена. Вместе с ней воры прихватили и скрипку немецкого мастера XVII века Якоба Штайнера, висевшую в том же стеллаже, что и творение выдающегося итальянца. Дерзким воришкам понадобилось пять минут, чтобы вскрыть замок двери запасного выхода, пробраться в зал, разбить гвоздодером витрину из толстого стекла и скрыться с раритетами в неизвестном направлении.

Сигнализация сработала, но вахтер никак на это не отреагировала – от влажности сирена и прежде не раз включалась сама по себе, и если поначалу охранники били тревогу из-за срабатывающей тревожной кнопки, то потом стали просто ее отключать. Пропажу экспонатов обнаружили только утром.

УКРАСТЬ – МОЖНО, ПРОДАТЬ – НЕТ

Похищенная из Музея имени Глинки скрипка Страдивари в 1968 году уже чуть было не оказалась в руках грабителей, обчистивших квартиру Давида Ойстраха. Дело в СССР было громким, а позже по мотивам этого преступления братья Вайнеры написали сценарий к пятисерийному детективу «Визит к Минотавру» (1987 г.). По сюжету фильма воры залезают в квартиру известного в СССР скрипача Льва Полякова, чтобы выкрасть скрипку Страдивари «Санта-Мария». В истории с ограблением квартиры Ойстраха преступники унесли с собой рублей и валюты на сотни тысяч, море драгоценностей и музыкальную аппаратуру, но… не тронули три дорогие скрипки маэстро. Не исключено, что, как и герой киноленты «Визит к Минотавру» Степан Мельник в исполнении Михаила Пуговкина, они решили, что таких «в магазине на Неглинке сто штук висит, цена червонец», и даже не взглянули на них. А может, были настолько подкованными, что сообразили: уж слишком заметные струнные сокровища, чтобы с ними связываться.

Участники нашей истории из лихих 90-х пришли в музей именно за скрипками, понимая их огромную ценность и надеясь на этом вмиг разбогатеть. Однако стать миллионерами, продав старинные инструменты, им не удалось. Выставить на витрину музыкальные сокровища в первом попавшемся антикварном салоне оказалось не так-то и просто. Никто не хотел связываться с предметами такого уровня. К тому же для продажи нужен был специальный сертификат, подтверждающий подлинность скрипок, а его в мире могли выдать только четыре эксперта, да и те жили в Европе.

Поняв, что сбыть на черном рынке скрипки – без вариантов, преступники решили вернуть экспонаты музею. Один из них позвонил директору Анатолию Панюшкину и предложил выкупить инструменты за 3 млн немецких марок. Чтобы не было сомнений в том, что речь идет именно о бесценных скрипках, неизвестный назвал номер ячейки в камере хранения Белорусского вокзала, в которой оперативники с Петровки обнаружили видеокассету. На записи были видны те самые похищенные скрипки и кронштейны, на которых они крепились внутри стеллажа.

Грабителям предложили прийти в банк и забрать из ячейки нужную им сумму, но сделка не состоялась. За деньгами никто не пришел.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

А в это время случилось еще одно ограбление. Ночью 23 сентября 1996 года из отдела хранения особо ценных изданий Государственной исторической библиотеки было похищено 260 редчайших рукописей, гравюр и журналов XIV-XIX веков на 400 тысяч долларов. Оперативную работу по их розыску поручили сыщику Виктору Государеву – замначальника 9-го, так называемого антикварного, отдела МУРа. Он же до этого вел и поиски похищенных скрипок. Опергруппа отметила, что оба проникновения в помещения были схожи. Не одни ли и те же преступники действовали в обоих случаях?

Чутье не подвело сыщиков. Через несколько дней в антикварном магазине по наводке его владельца был задержан Яков Григорьев с поличным – принес на реализацию книгу с печатью библиотеки. Молодой человек не стал артачиться, признался в краже книжных и музыкальных раритетов и сдал подельника Игоря Шайдурова. Оба были выпускниками военного училища, но в армию не пошли, подали в отставку.

Воровские наклонности проснулись у парней еще на втором курсе «кремлевки» – ходили слухи, что приятели обокрали обменник и меховой салон, но тогда ничего не удалось доказать. На кражу скрипок, к слову, один из воришек решился, посмотрев «Визит к Минотавру».

ВИЗИТ К АКОПУ

Шайдурова объявили во всесоюзный розыск. Вскоре пришла весть из Сочи - в сентябре 1997 года он был замечен в езде без ремня безопасности. Но чтобы не спугнуть преступника, сотрудники ГАИ, оформив мелкое нарушение, отпустили парня.

Оперативники срочно вылетели в Адлер. Шайдурова искали по всем злачным местам и однажды увидели в ресторане.

«Игорек, привет! – подошел к парню муровец Государев. – Я от Якова. Он попросил меня забрать скрипки – ему за это обещали срок скостить».

Выяснилось, что скрипки спрятаны в доме на границе с Абхазией. Туда все немедленно и отправились.

– Добрались в село Веселое уже в темноте, – рассказывал Виктор Государев. – Подошли к какому-то дому-развалюхе. Шайдуров позвал некоего Акопа. Из дома на коляске выехал пожилой мужчина и аккуратно передал сумку со скрипками. Инструменты воры хранили грамотно – завернули их в газеты, поверх обмотав одеялами.