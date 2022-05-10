Злоключения скрипки Страдивари в России

Что общего между музыкантом Давидом Ойстрахом, сериалом «Визит к Минотавру» и выпускниками военного училища – любителями красивой жизни и больших денег? Всех их так или иначе связала скрипка Антонио Страдивари.
Предлагаем сегодня вспомнить подробности одной из самых громких краж, раскрытой сыщиками МУРа 25 лет назад.
Великий Антонио Страдивари прожил 93 года и создал более тысячи смычковых инструментов, которые, как ни один другой, способны проникать в природу звука. В настоящее время скрипки, альты, виолончели, вышедшие из-под рук мастера, более трех столетий поражают мир своим божественным пением. До нашего времени сохранилось 650 инструментов мастера из Кремоны, из которых 450 – скрипки. 11 из них хранятся в столичном Музее музыкальных инструментов им. М.И. Глинки. Наш рассказ о скрипке, которую в дар музею передали родственники Давида Ойстраха. Сам «король скрипачей» получил ее от королевы Бельгии Елизаветы - пламенной поклонницы гениального советского музыканта.
…Ночью 25 мая 1996 года одна из ярких жемчужин музейной экспозиции была похищена. Вместе с ней воры прихватили и скрипку немецкого мастера XVII века Якоба Штайнера, висевшую в том же стеллаже, что и творение выдающегося итальянца. Дерзким воришкам понадобилось пять минут, чтобы вскрыть замок двери запасного выхода, пробраться в зал, разбить гвоздодером витрину из толстого стекла и скрыться с раритетами в неизвестном направлении.
Сигнализация сработала, но вахтер никак на это не отреагировала – от влажности сирена и прежде не раз включалась сама по себе, и если поначалу охранники били тревогу из-за срабатывающей тревожной кнопки, то потом стали просто ее отключать. Пропажу экспонатов обнаружили только утром.
Похищенная из Музея имени Глинки скрипка Страдивари в 1968 году уже чуть было не оказалась в руках грабителей, обчистивших квартиру Давида Ойстраха. Дело в СССР было громким, а позже по мотивам этого преступления братья Вайнеры написали сценарий к пятисерийному детективу «Визит к Минотавру» (1987 г.). По сюжету фильма воры залезают в квартиру известного в СССР скрипача Льва Полякова, чтобы выкрасть скрипку Страдивари «Санта-Мария». В истории с ограблением квартиры Ойстраха преступники унесли с собой рублей и валюты на сотни тысяч, море драгоценностей и музыкальную аппаратуру, но… не тронули три дорогие скрипки маэстро. Не исключено, что, как и герой киноленты «Визит к Минотавру» Степан Мельник в исполнении Михаила Пуговкина, они решили, что таких «в магазине на Неглинке сто штук висит, цена червонец», и даже не взглянули на них. А может, были настолько подкованными, что сообразили: уж слишком заметные струнные сокровища, чтобы с ними связываться.
Участники нашей истории из лихих 90-х пришли в музей именно за скрипками, понимая их огромную ценность и надеясь на этом вмиг разбогатеть. Однако стать миллионерами, продав старинные инструменты, им не удалось. Выставить на витрину музыкальные сокровища в первом попавшемся антикварном салоне оказалось не так-то и просто. Никто не хотел связываться с предметами такого уровня. К тому же для продажи нужен был специальный сертификат, подтверждающий подлинность скрипок, а его в мире могли выдать только четыре эксперта, да и те жили в Европе.
Поняв, что сбыть на черном рынке скрипки – без вариантов, преступники решили вернуть экспонаты музею. Один из них позвонил директору Анатолию Панюшкину и предложил выкупить инструменты за 3 млн немецких марок. Чтобы не было сомнений в том, что речь идет именно о бесценных скрипках, неизвестный назвал номер ячейки в камере хранения Белорусского вокзала, в которой оперативники с Петровки обнаружили видеокассету. На записи были видны те самые похищенные скрипки и кронштейны, на которых они крепились внутри стеллажа.
Грабителям предложили прийти в банк и забрать из ячейки нужную им сумму, но сделка не состоялась. За деньгами никто не пришел.
А в это время случилось еще одно ограбление. Ночью 23 сентября 1996 года из отдела хранения особо ценных изданий Государственной исторической библиотеки было похищено 260 редчайших рукописей, гравюр и журналов XIV-XIX веков на 400 тысяч долларов. Оперативную работу по их розыску поручили сыщику Виктору Государеву – замначальника 9-го, так называемого антикварного, отдела МУРа. Он же до этого вел и поиски похищенных скрипок. Опергруппа отметила, что оба проникновения в помещения были схожи. Не одни ли и те же преступники действовали в обоих случаях?
Чутье не подвело сыщиков. Через несколько дней в антикварном магазине по наводке его владельца был задержан Яков Григорьев с поличным – принес на реализацию книгу с печатью библиотеки. Молодой человек не стал артачиться, признался в краже книжных и музыкальных раритетов и сдал подельника Игоря Шайдурова. Оба были выпускниками военного училища, но в армию не пошли, подали в отставку.
Воровские наклонности проснулись у парней еще на втором курсе «кремлевки» – ходили слухи, что приятели обокрали обменник и меховой салон, но тогда ничего не удалось доказать. На кражу скрипок, к слову, один из воришек решился, посмотрев «Визит к Минотавру».
Шайдурова объявили во всесоюзный розыск. Вскоре пришла весть из Сочи - в сентябре 1997 года он был замечен в езде без ремня безопасности. Но чтобы не спугнуть преступника, сотрудники ГАИ, оформив мелкое нарушение, отпустили парня.
Оперативники срочно вылетели в Адлер. Шайдурова искали по всем злачным местам и однажды увидели в ресторане.
«Игорек, привет! – подошел к парню муровец Государев. – Я от Якова. Он попросил меня забрать скрипки – ему за это обещали срок скостить».
Выяснилось, что скрипки спрятаны в доме на границе с Абхазией. Туда все немедленно и отправились.
– Добрались в село Веселое уже в темноте, – рассказывал Виктор Государев. – Подошли к какому-то дому-развалюхе. Шайдуров позвал некоего Акопа. Из дома на коляске выехал пожилой мужчина и аккуратно передал сумку со скрипками. Инструменты воры хранили грамотно – завернули их в газеты, поверх обмотав одеялами.
Любителям старины дали по 8 и 7 лет. Освободились они по УДО за примерное поведение. Говорят, Шайдуров от криминальных дел отошел, а Яша Григорьев потом еще десять раз обвинялся в грабежах ювелиров и состоятельных граждан и снова и снова оказывался в тюрьме.