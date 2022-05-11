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18 минут назад

Москвич слепил из пластилина копию знаменитого столичного фонтана

Мослента

Знаменитый фонтан в Арафеловском саду на Знаменке уничтожили около 20 лет назад. Житель столицы решил напомнить об этой достопримечательности Москвы общественности: он слепил копию фонтана из пластилина и опубликовал фото своей поделки в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвич слепил из пластилина копию знаменитого фонтана
Фото: МослентаМослента

В комментариях россияне выразили восхищение работой мужчины. Многие поблагодарили его за кропотливый труд. «Все как настоящее!» — отметила одна из пользовательниц. «Даже не знала, что такое чудо в городе было», — призналась другая.

Несколько человек удивились, узнав, что фонтана на Знаменке больше нет. «Странная история. Кому он мог помешать?» — написал участник дискуссии.

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