Появился концепт яхты с гигантской обсерваторией

Концепт роскошной, 109-метровой яхты под названием Zion представила индийская компания Bhushan Powar Design. Основная фишка яхты это обсерватория с гигантским куполом, которая обеспечивает обзор на 360 градусов.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Помимо обсерватории яхта оснащена множеством удобств, таких как стеклянный лифт, вертолетная площадка, большая обеденная зона на открытом воздухе, тренажерный зал, сад с растениями, и большой гараж, где можно разместить гидроциклы.