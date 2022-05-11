Появился концепт яхты с гигантской обсерваторией

Концепт роскошной, 109-метровой яхты под названием Zion представила индийская компания Bhushan Powar Design. Основная фишка яхты это обсерватория с гигантским куполом, которая обеспечивает обзор на 360 градусов.
Помимо обсерватории яхта оснащена множеством удобств, таких как стеклянный лифт, вертолетная площадка, большая обеденная зона на открытом воздухе, тренажерный зал, сад с растениями, и большой гараж, где можно разместить гидроциклы.
Zion может похвастаться 10 просторными каютами, в которых могут разместиться 20 человек, а также каютами на 20 членов экипажа.