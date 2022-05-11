Выбираем наручные часы: советы

С широким выбором покупка часов, которые дополняют ваш стиль, может быть одним из самых сложных решений. Мужские наручные часы, между тем, можно купить онлайн.
Чтобы начать охоту за идеальными часами, нужно сначала определиться с дисплеем. Два лучших варианта отображения включают аналоговые и цифровые часы.
Аналоговые часы: обычный дисплей для часов. Аналоговые часы отображают время с помощью стрелок на циферблате и включают часовую, минутную и секундную стрелки. Эти часы более традиционны и элегантны по сравнению с цифровыми часами. Такие модели имеют разнообразный дизайн и очень прочны, что делает их отличным выбором на все случаи жизни.
Цифровые часы: в этих часах используется ЖК-экран для электронного отображения времени. Они доступны только с кварцевым механизмом и отображают время в минутах и часах, в то время как некоторые цифровые часы также показывают секунды. Цифровые часы могут быть не такими сложными и элегантными, как аналоговые, но они гораздо более доступны по цене. Некоторые цифровые часы также предлагают дополнительные функции, такие как календарь, таймер и т.д. Однако они подвержены износу и не идеальны для длительного использования.
Гибридные часы (сочетание первых двух) и часы с сенсорным экраном (включая сенсорный дисплей) — это еще несколько вариантов наручных часов для мужчин.
Затем вам нужно рассмотреть варианты с механизмами, которые приводят в движение (или дают «жизнь») часам. Как правило, они делятся на две категории – кварцевые и механические.
Кварц: это распространенный тип механизма, который используется в часах и известен своей точностью и долговечностью. По сравнению с механическими часами кварцевые часы более доступны и практичны, и их можно отличить от «прыжка» секундной стрелки при переходе от одной секунды к другой.
Механические: у этих часов к механизму прикреплен ротор; управляются механическими частями. Они могут быть как с ручным заводом (автоподзавод), так и с автоматическим (ротор вращается при движении запястья). Движение секундной стрелки плавное и быстрое по сравнению с кварцевыми часами. Однако механические часы дороже и не так точны, как кварцевые.
При рассмотрении различных стилей часов вам также необходимо проверить источник энергии, питающий часы. Кварцевые часы работают от батареек, а солнечные часы питаются от солнечной батареи, которая поглощает солнечную энергию через фотогальванические солнечные элементы для преобразования света в электрическую энергию. Умные часы, напротив, питаются от перезаряжаемой литий-ионной батареи.