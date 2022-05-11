Выбираем наручные часы: советы

С широким выбором покупка часов, которые дополняют ваш стиль, может быть одним из самых сложных решений. Мужские наручные часы, между тем, можно купить онлайн.

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Чтобы начать охоту за идеальными часами, нужно сначала определиться с дисплеем. Два лучших варианта отображения включают аналоговые и цифровые часы.

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Аналоговые часы: обычный дисплей для часов. Аналоговые часы отображают время с помощью стрелок на циферблате и включают часовую, минутную и секундную стрелки. Эти часы более традиционны и элегантны по сравнению с цифровыми часами. Такие модели имеют разнообразный дизайн и очень прочны, что делает их отличным выбором на все случаи жизни.

Цифровые часы: в этих часах используется ЖК-экран для электронного отображения времени. Они доступны только с кварцевым механизмом и отображают время в минутах и часах, в то время как некоторые цифровые часы также показывают секунды. Цифровые часы могут быть не такими сложными и элегантными, как аналоговые, но они гораздо более доступны по цене. Некоторые цифровые часы также предлагают дополнительные функции, такие как календарь, таймер и т.д. Однако они подвержены износу и не идеальны для длительного использования.

Гибридные часы (сочетание первых двух) и часы с сенсорным экраном (включая сенсорный дисплей) — это еще несколько вариантов наручных часов для мужчин.

Затем вам нужно рассмотреть варианты с механизмами, которые приводят в движение (или дают «жизнь») часам. Как правило, они делятся на две категории – кварцевые и механические.

Кварц: это распространенный тип механизма, который используется в часах и известен своей точностью и долговечностью. По сравнению с механическими часами кварцевые часы более доступны и практичны, и их можно отличить от «прыжка» секундной стрелки при переходе от одной секунды к другой.

Механические: у этих часов к механизму прикреплен ротор; управляются механическими частями. Они могут быть как с ручным заводом (автоподзавод), так и с автоматическим (ротор вращается при движении запястья). Движение секундной стрелки плавное и быстрое по сравнению с кварцевыми часами. Однако механические часы дороже и не так точны, как кварцевые.