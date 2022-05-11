Картины авангардистов вернулись в Россию из Сеула

Картины художников-авангардистов из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) вернулись в Россию из Сеула, передает ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства в Сеуле.
Картины выставлялись в рамках временной экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард". Выставка проходила в Центре сценического искусства "Седжон" в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля.
21 марта представители ЕМИИ попросили о возвращении шедевров и досрочном закрытии выставки, предполагая, что из-за санкций Европы возникнут проблемы с логистикой. Тем не менее выставка продлилась до 17 апреля, а 19 апреля сотрудники "Седжона" сообщили, что временно не могут вывезти картины из-за отсутствия подходящих авиарейсов из Южной Кореи в Россию.
Картины в итоге вывезли при содействии посольства России в Республике Корея. В интересах безопасности маршрут и даты перемещения предметов искусства по стране не разглашаются. В частности, в экспозиции были представлены работы "Импровизация N217. Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Казимира Малевича, "Еврейская Венера" Михаила Ларионова, "Косари" Наталии Гончаровой, "Беспредметная композиция" Александра Родченко.
Ранее сообщалось, что часть вернувшихся из Парижа картин выставлена в Третьяковке.