Картины авангардистов вернулись в Россию из Сеула

Картины художников-авангардистов из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) вернулись в Россию из Сеула, передает ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства в Сеуле.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Картины выставлялись в рамках временной экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард". Выставка проходила в Центре сценического искусства "Седжон" в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля.

21 марта представители ЕМИИ попросили о возвращении шедевров и досрочном закрытии выставки, предполагая, что из-за санкций Европы возникнут проблемы с логистикой. Тем не менее выставка продлилась до 17 апреля, а 19 апреля сотрудники "Седжона" сообщили, что временно не могут вывезти картины из-за отсутствия подходящих авиарейсов из Южной Кореи в Россию.

Картины в итоге вывезли при содействии посольства России в Республике Корея. В интересах безопасности маршрут и даты перемещения предметов искусства по стране не разглашаются. В частности, в экспозиции были представлены работы "Импровизация N217. Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Казимира Малевича, "Еврейская Венера" Михаила Ларионова, "Косари" Наталии Гончаровой, "Беспредметная композиция" Александра Родченко.