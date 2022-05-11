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2 часа назад

Остатки плавучих садов ацтеков обнаружены в Мехико

Российская Газета

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) при проведении изысканий в историческом районе Мехико обнаружили остатки древнего жилища ацтеков, а также свидетельства существования плавучих садов.

Остатки плавучих садов ацтеков обнаружены в Мехико
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Live Science, археологическое обследование было проведено на участке, где планируется прокладка нового трубопровода. Впрочем, пока строительные работы приостановлены. Дело в том, что исследователи обнаружили остатки жилого дома, построенного 800 лет назад.

В то время на территории современного Мехико располагалась столица империи ацтеков — город Теночтитлан. Предварительный анализ показал, что найденное здание относится к позднему постклассическому периоду (1200-1521 гг. н.э.). Его площадь превышает 400 квадратных метров.

Еще более интересно то, что это здание располагалось на пересечении каналов, остатки которых также раскопали археологи. Они нашли, в частности, руины древней пристани — специализированной платформы, которые ацтеками использовались для ведения сельского хозяйства на воде. Ученым этот аграрный метод известен под термином "чинампа".

Техника "чинампа" заключалась в выращивании сельскохозяйственных культур на небольших участках искусственных островков, которые археологи называют плавучими садами. Такие сады "разбивались" на мелководье. Остатки одного из плавучих садов и обнаружили археологи.

Кроме того, исследователи раскопали пару погребальных сосудов и несколько захоронений, а также каменную статую высотой чуть более 60 сантиметров. Она изображает человека в набедренной повязке, который выглядит так, как будто хочет что-то бросить. Археологи предполагают, что статуя могла быть незаконченной, так как ей не хватает чистовой обработки. Возможно, она была спрятана или утеряна во время испанского завоевания Теночтитлана, которое началось примерно в 1521 году нашей эры.

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