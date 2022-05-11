Остатки плавучих садов ацтеков обнаружены в Мехико

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) при проведении изысканий в историческом районе Мехико обнаружили остатки древнего жилища ацтеков, а также свидетельства существования плавучих садов.

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Как сообщает Live Science, археологическое обследование было проведено на участке, где планируется прокладка нового трубопровода. Впрочем, пока строительные работы приостановлены. Дело в том, что исследователи обнаружили остатки жилого дома, построенного 800 лет назад.

В то время на территории современного Мехико располагалась столица империи ацтеков — город Теночтитлан. Предварительный анализ показал, что найденное здание относится к позднему постклассическому периоду (1200-1521 гг. н.э.). Его площадь превышает 400 квадратных метров.

Еще более интересно то, что это здание располагалось на пересечении каналов, остатки которых также раскопали археологи. Они нашли, в частности, руины древней пристани — специализированной платформы, которые ацтеками использовались для ведения сельского хозяйства на воде. Ученым этот аграрный метод известен под термином "чинампа".

Техника "чинампа" заключалась в выращивании сельскохозяйственных культур на небольших участках искусственных островков, которые археологи называют плавучими садами. Такие сады "разбивались" на мелководье. Остатки одного из плавучих садов и обнаружили археологи.