В Турции под землей нашли сакральный центр древней Ассирии

Турецкие археологи описали подземный комплекс, обнаруженный при проведении спасательных раскопок в деревне Башбюк на юго-востоке Турции. Он представляет собой систему 30-метровых туннелей.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале Antiquity. Спасательные раскопки стартовали после того, как местным властям поступил тревожный сигнал. Жители деревни Башбюк рассказали им о "черных копателях", которые пытались разграбить древний комплекс.

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Вход в этот комплекс археологи нашли под двухэтажным современным домом. Спасательные раскопки помогли выявить систему 30-метровых туннелей, вырубленных в скале. Сам комплекс датируется примерно первым тысячелетием до нашей эры. Это означает, что он относится к периоду расцвета Неоассирии - так называлась Ассирийская империя на предпоследнем, четвертом этапе своего существования.

Кстати, это был период высочайшего расцвета Ассирии, которая впоследствии утратила статус независимого государства. Подземный комплекс, вероятно, был местом сакральным. На его стенах археологи обнаружили целый ряд произведений искусства, выполненных в ассирийском стиле. Некоторые сцены являются масштабными, они изображают процессии богов. В этих шествиях участвуют, например, бог бури и дождя Хадад, бог Луны Син и богиня плодородия Атаргатис.

Авторы исследования, проведенного научной группой во главе с профессором Мехметом Оналом из Университета Харрана, пишут: "Когда Ассирийская империя обладала политической властью в юго-восточной Анатолии, ассирийские правители выражали свою власть через искусство в ассирийском придворном стиле". Удивило археологов только то, что надписи в подземелье были выполнены не на ассирийском языке, а на арамейском. Впрочем, в то время это был язык местных жителей.