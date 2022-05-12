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42 минуты назад

Самый крупный за историю торгов белый бриллиант продали за миллиард рублей

Lenta.ru

Самый крупный за историю торгов белый бриллиант продали за миллиард рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самый крупный белый бриллиант за всю историю торгов ушел с молотка на аукционе дома Christie's в Женеве. Об этом сообщает France 24.

Речь идет о грушевидном камне The Rock весом 228,31 карата размером с мяч для гольфа. Первоначальную стоимость лота оценивали в 19-30 миллионов швейцарских франков, а в конечном счете бриллиант продали за 21 миллион швейцарских франков (1,3 миллиарда рублей). Имя покупателя не раскрывается.

«Часто крупные камни представлены на торгах с погрешностями в форме, которые позволяют сохранить их вес, но этот алмаз — идеальной симметричной грушевидной формы. К тому же это один из самых редких драгоценных камней, когда-либо продававшихся на аукционе», — заявил глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт.

Известно, что крупный камень The Rock добыли на руднике в Южной Африке более 20 лет назад. До продажи алмаза на аукционе в Женеве его также выставляли на всеобщее обозрение на экспозициях в Дубае, Тайбэе и Нью-Йорке.

В апреле в Гонконге продали один из крупнейших голубых бриллиантов. Бриллиант ярко-голубого цвета The De Beers Cullinan Blue ушел с молотка на аукционе Sotheby's за 57,5 миллиона долларов. Драгоценный камень весом 15,1 карата (3,02 грамма) стал самым крупным бриллиантом такого цвета, когда-либо выставлявшимся на торги. Победителем стал участник из Лондона. Имя покупателя не разглашается.

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