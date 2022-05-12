В продажу выйдет первая Барби со слуховым аппаратом

"Как специалист, который более 18 лет занимался изучением и лечением потери слуха, я считаю создание подобной куклы действительно вдохновляющим опытом для слабослышащих людей. Я не могу дождаться момента, когда мои юные пациенты смогут увидеть и поиграть с куклой, которая так похожа на них",