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2 часа назад

Mattel выпустит первую Барби со слуховым аппаратом

Газета.Ru

Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби со слуховым аппаратом, которая пополнит линейку Barbie Fashionistas, сообщается на сайте производителя игрушек. Причем в разработке приняла участие отоларинголог, доктор Джен Ричардсон.

В продажу выйдет первая Барби со слуховым аппаратом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Как специалист, который более 18 лет занимался изучением и лечением потери слуха, я считаю создание подобной куклы действительно вдохновляющим опытом для слабослышащих людей. Я не могу дождаться момента, когда мои юные пациенты смогут увидеть и поиграть с куклой, которая так похожа на них",

— подчеркнула она.

Помимо этого экземпляра в новой коллекции также появилась Барби с протезом ноги и Кен с витилиго. "Мы планируем продолжить выпуск кукол с разными оттенками кожи, типами телосложения и ограниченными возможностями, чтобы отразить разнообразие, которое дети видят в окружающем мире", — заявила вице-президент Лиза Макнайт.

Линия Barbie Fashionistas включает в себя более 170 кукол, которая отражает "многомерный взгляд на красоту". Новые экземпляры поступят в продажу уже в июне 2022 года.

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