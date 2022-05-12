В продажу выйдет первая Барби со слуховым аппаратом

Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби со слуховым аппаратом, которая пополнит линейку Barbie Fashionistas, сообщается на сайте производителя игрушек. Причем в разработке приняла участие отоларинголог, доктор Джен Ричардсон.
"Как специалист, который более 18 лет занимался изучением и лечением потери слуха, я считаю создание подобной куклы действительно вдохновляющим опытом для слабослышащих людей. Я не могу дождаться момента, когда мои юные пациенты смогут увидеть и поиграть с куклой, которая так похожа на них",
— подчеркнула она.
Помимо этого экземпляра в новой коллекции также появилась Барби с протезом ноги и Кен с витилиго. "Мы планируем продолжить выпуск кукол с разными оттенками кожи, типами телосложения и ограниченными возможностями, чтобы отразить разнообразие, которое дети видят в окружающем мире", — заявила вице-президент Лиза Макнайт.
Линия Barbie Fashionistas включает в себя более 170 кукол, которая отражает "многомерный взгляд на красоту". Новые экземпляры поступят в продажу уже в июне 2022 года.