Ученые из России разработали космическую баню

Российские учёные из Балтийского государственного технического университета (БГТУ) разработали специальную космическую баню. На данный момент речь идёт о прототипе, но в будущем проект должен существенно упростить проведение гигиенических процедур на орбите.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При этом специалисты отмечают, что их разработка также основывается на чужой работе. Правда, они переделали «земную» технологию в «космическую».

Наша баня основана на патенте Массарского, при этом её особенность в том, что она может использоваться и в космосе. Сам Массарский был заинтересован в мобильной «земной» бане, предназначенной для сгонки веса спортсменов перед соревнованиями. Анастасия Кададова Разработчик проекта